Roglic sprint op Col de Turini naar etappewinst in koninginnenrit en heerst in Parijs-Nice

De zevende etappe begon met twee uitvallers. Mike Teunissen ging niet meer van start. Hij was niet meer okselfris en Jumbo-Visma maakte bekend dat de renner geen risico wilde nemen met het oog op de klassiekers die eraan zitten te komen. Ook Kevin Geniets moest afstappen, omdat de Luxemburger een reclamebord op zich kreeg. De pijn was zo hevig dat de renner van Groupama-FDJ niet verder kon.



Het peloton legde in de zevende etappe 155,4 kilometer af. Het venijn zat hem in de staart, met een finish op de Col de Turini. Primoz Roglic begon als klassementsleider aan de koninginnenrit en maakte direct zijn favorietenrol voor de eindzege waar. Een kopgroep werd met zo'n tien kilometer voor de finish ingehaald.



Roglic ontsnapte met Daniel Martinez, waarna Simon Yates en Nairo Quintana aansloten. Dan demarreerde de een, dan pareerde de ander en hielden de koplopers de benen stil. Dat gaf João Almeida kans om erbij te komen, maar de Portugees bleek niet in staat voor een allerlaatste krachtinspanning. Roglic liet zich terugzakken en zette op tweehonderd meter van de finish een versnelling in die zijn opponenten te machtig was. De kopman van Jumbo-Visma won daarmee de koninginnenrit en nam een voorschot op de eindzege.