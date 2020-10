Roglic stevig aan de leiding op wereldranglijst wielrennen

De Sloveen van Jumbo-Visma sloot het wielerjaar 2019 al af als beste renner van de wereld. Zijn naaste belager bleef zijn landgenoot Tadej Pogacar, de winnaar van de Tour de France. De Belg Wout van Aert klom een plaatsje en is nu de nummer 3. Ook Mathieu van der Poel, zaterdag winnaar van de Binckbank Tour, schoof een plaatsje op en staat nu vierde. Dat ging ten koste van de Deen Jakob Fuglslang, die twee plaatsen zakte. Fuglsang is nu actief in de Giro d'Italia.



Naar de tweede Nederlander op de lijst is het even zoeken. Bauke Mollema, die sinds zijn val in de Tour niet meer in actie kwam, zakte negen plaatsen en is nu 32e.