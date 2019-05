Roglic steviger in leiderstrui na winst in koninginnenrit Romandië

Zwitser Küng wint voor eigen publiek in Ronde van Romandië

2 mei Stefan Küng heeft de tweede etappe in de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De 25-jarige Zwitser kwam na 174,4 kilometer voor eigen publiek in Morges solo aan. Het was zijn derde ritzege in deze etappekoers en zijn tweede in dit seizoen, na zijn winst in de tijdrit in de Ronde van Algarve in februari.