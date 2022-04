Romain Bardet op weg naar tweede Giro d’Italia

Bardet, een keer tweede en een keer derde in de Tour de France, debuteerde vorig jaar in de Giro met de zevende plaats in het eindklassement. Later in het jaar won hij een rit in de Vuelta. Dit jaar is hij in de Alpen bezig aan zijn derde rittenkoers na de UAE Tour (negende) en Tirreno-Adriatico (twaalfde).