Ronde van Noorwegen gaat naar Finland

Mollema won in Japan door leugentje: ‘We moeten nog een rondje’

11:34 Naar nu blijkt, heeft Bauke Mollema vorige maand de Japan Cup mede dankzij een slimmigheidje gewonnen. De Groninger klopte na 144 kilometer zijn Canadese medevluchter Michael Woods in de sprint. Woods had even daarvoor aan Mollema gevraagd hoe lang het nog rijden was, de Nederlander beweerde toen dat ze nog een rondje moesten rijden.