Roompot Vakanties stopt met sponsoren van wielerploeg

De wielerploeg boekte in vijf seizoenen negentien overwinningen waaronder een etappezege van Weening in de Ronde van Zwitserland in 2016 en een ritzege van Taco van der Hoorn in 2018 in de Binck Bank Tour, beide koersen in de UCI World Tour. Ook lanceerde de ploeg de carrière van sprinter Dylan Groenewegen.

,,De doelstellingen van Roompot Vakanties met het wielerteam zijn, met uitzondering van het rijden van een grote ronde, allemaal bereikt”, laat het bedrijf weten. ,,Het gaat om een beleidskeuze die losstaat van sportieve resultaten of van de samenwerking van de afgelopen jaren, een samenwerking die steeds in een uitstekende verstandhouding is verlopen”, valt op de site van de ploeg te lezen.



Het wielerteam zegt de keuze te betreuren, maar is in eerste plaats vooral dankbaar voor de jarenlange steun van het bedrijf. Er is nog niets bekend over een eventuele vervanger van Roompot Vakanties als sponsor van de ploeg.