Roux en Ackermann winnen nationale titels

De ervaren renner was in de sprint de sterkste uit de kopgroep. Anthony Turgis (Cofidis) eindigde als tweede, Julian Alaphilippe (Quick-Step) moest genoegen nemen met de derde plaats. Roux zorgt ervoor dat de Franse driekleur in de ploeg blijft. Vorig jaar ging de nationale titel naar zijn ploeggenoot Arnaud Démare. Met Arthur Vichot won in 2016 ook al een renner van FDJ.



Roux kan zijn kampioenstrui niet tonen in de Tour de France. Hij is buiten de selectie van FDJ gelaten. Dat geldt ook voor zijn teamgenoot Steve Morabito, die kampioen van Zwitserland werd.



Ook de Duitse kampioen ontbreekt in de Tour. Pascal Ackermann zorgde voor een verrassing door in de massasprint de favorieten John Degenkolb (tweede), Max Walscheid (derde) en André Greipel (vierde) te verslaan. De 24-jarige renner van Bora-hansgrohe neemt de kampioenstrui over van zijn ploeggenoot Marcus Burghardt. Ackermann heeft geen plek gekregen in de Tourselectie rond kopman Peter Sagan. De nieuwe Oostenrijkse kampioen zit wel in de Tourselectie van Bora. Lukas Pöstlberger won met een solo.



In Denemarken ging de nationale titel naar Michael Mørkøv. De 33-jarige renner van Quick-Step pakte vijf jaar geleden ook al de Deense titel. De wegtitel in Groot-Brittannië werd een prooi voor Connor Swift. De 22-jarige wielrenner van het continentale team Madison Genesis won na een solo van 10 kilometer.