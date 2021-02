Sagan stelt seizoensstart uit na coronabesmetting

Betsema wint in Middelker­ke, Superpres­ti­ge prooi voor wereldkam­pi­oe­ne Brand

6 februari Denise Betsema heeft de laatste wedstrijd in de Superprestige gewonnen. De Texelse van Pauwels-Sauzen Bingoaal bleef in de Noorzeecross haar landgenoten voor. Lucinda Brand eindigde als derde en dat is voldoende om de Superprestige op haar naam te schrijven.