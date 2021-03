Sam Bennett sprint naar dagzege en leiderstrui in openingsrit Parijs-Nice

Wereldkam­pi­oen over ontketende Van der Poel: ‘Hij was simpelweg te sterk’

6 maart Vorig jaar zat het Mathieu van der Poel niet mee in Strade Bianche. Niet in topvorm verscheen hij aan de start en een lekke band op een ongelukkig moment hielp hem ook al niet mee. Een half jaar later revancheerde hij zich in zijn tweede deelname in Toscane. ,,Het is echt heel gaaf om hier te winnen", zei hij na afloop.