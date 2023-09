Sam Oomen vertrekt bij Jumbo en wordt ploeggenoot van Bauke Mollema: ‘Dat is een voorrecht’

CRITERIUM Geen startgeld in Steensel, maar onderweg kunnen de coureurs wèl goed verdienen

Steensel staat maandag bijna volledig in het teken van de wielersport. In het Kempendorp wordt voor de veertigste keer een wielerronde voor topamateurs georganiseerd, waarbij er ook een koers is voor vrouwen. Grote favoriet is opnieuw Coen Vermeltfoort, die de afgelopen jaren al zo vaak op het podium stond in de wedstrijden in Zuidoost-Brabant.