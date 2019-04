‘Scheve’ Bouwman met rechte rug naar Amstel Gold Race

In de Giro was er vorig jaar ook iets meer speling binnen de ploeg. ,,Met George (Bennett) hadden we een goede kopman, maar we wisten ook dat hij de Giro niet zou winnen. Met Primoz ligt dat anders. Hij is een van de favorieten. Er zal heus wel een keer een moment komen dat er een grote groep wegrijdt en ik mee kan, of dat ik er in een finale nog bijzit. Maar Primoz staat voorop.’’



In Tirreno-Adriatico stapte Bouwman nog af met rugklachten. Even werd gevreesd voor zijn Giro-deelname. Een tiendaags verblijf in het Spaanse Bilbao bracht uitkomst. ,,Daar zit onze fietsmechanicus. Die ontdekte dat ik scheef op mijn fiets zat, iets wat er met de jaren ingesleten was. Hij heeft me recht gezet, al voelde het voor mij in het begin nog als scheef. Die man is goud waard.’’