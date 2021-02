Sensatie David Dekker laat vader Erik zweten: ‘Hij wordt ook een dagje ouder he’

Tegenslag voor Mathieu van der Poel: uit UAE Tour na coronage­val in ploeg

11:06 Mathieu van der Poel moet met zijn ploeg Alpecin-Fenix per direct de UAE Tour - de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten - verlaten. Een van de stafleden van de Belgische formatie is positief getest op corona. David Dekker start daardoor vanmiddag in de tijdrit in de rode leiderstrui. ,,Het welzijn van alle betrokkenen staat bij ons voorop”, meldde Alpecin-Fenix op Twitter.