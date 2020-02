Serrano verrast favorieten in de Ruta del Sol, Fuglsang blijft leider

Taco van der Hoorn gaf het begin van de etappe kleur. De renner van Jumbo-Visma reed samen met Mathew Holmes (Lotto-Soudal), Alexis Gougeard (AG2R) en Juan Felipe Osorio (Burgos-BH) aan de leiding, maar werd met nog zo'n twintig kilometer te gaan teruggepakt door het peloton. In de heuvelachtige slotfase begon een uitgedund peloton aan de lastige laatste kilometer.



Gonzalo Serrano reageerde in die laatste kilometer op een aanval van een Movistar-renner. De Spanjaard, onlangs winnaar van het bergklassement in de Ronde van Valencia, trok stevig door en zag op de steile muur niemand meer in zijn buurt komen. Juan José Lobato won op enkele tientallen meters achterstand de sprint van het peloton, maar dat was voor de tweede plaats. Dylan Teuns eindigde als derde.



Fuglsang finishte als zesde en blijft leider. De Deen schreef woensdag de openingsetappe op zijn naam door vluchtmakker Mikel Landa te verslaan.