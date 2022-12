Shirin van Anrooij profiteert van afwezigheid Van Empel en wint met overmacht in Gavere

Pieterse, de nummer 2 van het klassement, nam na de start gelijk de leiding. Van Anrooij nam die positie in de loop van de eerste ronde over. In de tweede van in totaal vier rondes kreeg Pieterse last van een blokkerend achterwiel door vastplakkend modder, waardoor ze veel tijd verloor en halverwege de cross op slechts de vijfde positie reed. Door een sterk slot van de race belandde de 20-jarige Nederlandse van Alpecin - Deceuninck toch nog op het podium.