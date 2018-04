Sinkeldam kent zijn rol in Parijs-Roubaix

De verkenning van enkele kasseistroken uit Parijs-Roubaix was nog geen onverdeeld genoegen voor Ramon Sinkeldam. De Noord-Hollander, in 2011 winnaar bij de beloften, hoopt dat het de komende dagen droog blijft. ,,Op sommige stukken was het onverantwoord. Je kunt wachten op valpartijen'', oordeelde de Nederlands kampioen, die zondag in dienst zal rijden van de Franse favoriet Arnaud Démare.

Sinkeldam (29) verkaste afgelopen winter van Sunweb naar het Franse Groupama-FDJ. Een overstap die hem goed is bevallen. Niet in het minst nu hij weer in een traditioneel roodwitblauwe kampioenstrui rijdt, waar bij Sunweb de commercie voorrang kreeg en er niet meer dan een balk in de driekleur op het shirt prijkte. Hij hield zijn onvrede destijds voor zich. ,,Je bent in loondienst, maar iedereen wist wel hoe ik erover dacht. Nu is het elke keer weer iets bijzonders als je die trui aantrekt. Zeker voor iemand die niet zo vaak wint.''

Jaren was hij wegvoorbereider in de sprint voor mannen als John Degenkolb en Michael Matthews. Hij was erbij toen de Duitser in 2015 Parijs-Roubaix won. ,,Een hele mooie. Het is al bijzonder als iemand binnen je ploeg zo'n koers wint, maar zeker als zoals toen het hele team eraan heeft bijgedragen.''

Eergevoel

Zelf won hij de koers als belofte in 2011 voor de Belg Jasper Stuyven en Démare, die toen vierde werd. Het jaar erop debuteerde Sinkeldam bij de profs. In Roubaix finishte hij buiten de tijd. ,,Er stapte een grote groep af, maar ik ben met twee man doorgereden tot de finish. Het eergevoel speelde zeker mee, maar er stond ook een tv-ploeg op me te wachten.''

Zes keer vertrok hij inmiddels in de 'Hel van het Noorden'. Vorig jaar werd hij 25ste, het jaar ervoor vijftiende. ,,Aardige klasseringen maar daar koop je niks voor.'' Het geeft wel aan dat de koers hem ligt. ,,Ik ben groot en zwaar, dat is een voordeel.''