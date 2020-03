Sinkeldam mag Abu Dhabi verlaten: ‘Quarantainelife = over’

Sinkeldam plaatste vannacht een tweet, waarin collega een dansje maakt. ‘Quarantaine-life is over. Dank voor alle steun.’ Ook Cofidis twitterde een foto van de ploeg met de mededeling dat aan een quarantaineperiode van tien dagen een einde is gekomen.



De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten werd vorige week afgebroken, nadat bij twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg besmetting met het coronavirus was vastgesteld. Alle deelnemers aan de etappekoers moesten gecontroleerd worden en in quarantaine op hun hotelkamers. De meeste van hen kregen inmiddels toestemming het land te verlaten. Dat gold niet voor Groupama-FDJ en Cofidis.