Slechts twee mannen geselecteerd voor WK veldrijden na wegvallen Mathieu van der Poel

Rug zit dwars Wereldkam­pi­oen Mathieu van der Poel beëindigt veldritsei­zoen, Wout van Aert baalt: ‘Hebben renners zoals hij nodig’

Het cross-seizoen voor Mathieu van der Poel is voorbij. Vanwege een rugblessure hebben Mathieu van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Fenix besloten het veldritseizoen per direct te beëindigen. Hij start daardoor vandaag niet in de veldrit in Herentals en zal over ook eind januari zijn wereldtitel in het veld niet verdedigen.

5 januari