Soudal Quick-Step wint ploegentijdrit UAE Tour, maar ziet Tim Merlier tóch leiderstrui verliezen

Remco Evenepoel had zege niet zien aankomen

,,We hadden niet verwacht dat we EF nog zouden kloppen”, sprak een blije Evenepoel na afloop in het flashinterview. ,,We waren gefocust op de tijden van de teams van (Lucas) Plapp en (Pelle) Bilbao, de belangrijkste concurrenten in het klassement. Vlak voor onze start zagen we de supergoede tijd van INEOS, dus wisten we dat we alles moesten geven. Het is ongelooflijk om hier te winnen, zeker met één seconde voorsprong. Het is ook mijn eerste overwinning in een ploegentijdrit. Met twee zeges op rij is dit een perfecte start van deze mooie koers.”