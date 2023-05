Spaanse profrenner Arturo Gravalos op 25-jarige leeftijd overleden door hersentumor

Dylan Groenewe­gen vermijdt valpartij en wint massa­sprint eerste etappe Ronde van Hongarije

Dylan Groenewegen heeft de eerste etappe van de Ronde van Hongarije gewonnen. De Nederlandse sprinter van Team Jayco AlUla was na ruim 167 kilometer de snelste in de massasprint, die werd ontsierd door een valpartij. Het was zijn derde zege van het seizoen. Fabio Jakobsen van Soudal-Quick Step kwam als zevende over de streep.