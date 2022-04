VideoRemco Evenepoel is de nieuwe leider in de Ronde van het Baskenland. Het 22-jarige talent van Quick Step-Alpha Vinyl neemt de trui over van Primoz Roglic, dankzij een aanval in de finale van de vijfde etappe. De spectaculaire rit werd gewonnen door vluchter Carlos Rodriguez van Ineos.

Lang leek Marc Soler de nieuwe klassementsleider te worden. De Spanjaard van Team UAE had met medevluchter Rodriguez een grote voorsprong op het peloton, maar constateerde tot zijn ergernis dat zijn landgenoot weigerde kopwerk te doen. Als extra zout in de wond demarreerde Rodrigues in de finale achter hem vandaan en reed hij solo naar de ritzege.



Daarachter viel Evenepoel aan vanuit het peloton. De jonge Belg kreeg op de voorlaatste klim onder anderen Daniel Martínez, Aleksandr Vlasov en Jonas Vingegaard met zich mee. Het groepje reed in de afdaling richting slotklim meer dan een minuut voorsprong op de grote groep met Roglic bij elkaar. De Sloveen leek zich niet al te druk te maken omdat hij met Vingegaard een goed geplaatste ploegmaat in de ontsnapping had.

De laatste honderden meters richting de finish in Mallabia waren enorm steil en leverden het nodige spektakel op. Terwijl Rodriguez in een slakkengang over de finish kwam en Martínez kort daarachter de sprint om plek twee won van Evenepoel, verloor Vingegaard de macht over het stuur en reed hij Vlasov in de hekken. Omdat het te steil was om op de fiets te springen, kwamen beiden lopend over de finish.

,,Er was even een iets vlakker stuk op de klim en dat is vaak het moment waarop iedereen wil rust nemen, maar ik vond het een goed moment om aan te vallen, snel en hard”, zei Evenepoel na afloop. ,,De finale was hectisch, het was echt heel steil. Op 75 meter slipte ik even door en verloor ik het contact met een paar jongens, maar die vielen dan voor mij waardoor Martínez wat voorsprong kon nemen. Ik ben heel trots dat ik die leiderstrui mag aantrekken, een beetje sprakeloos zelfs.”



Evenepoel leidt het klassement met 2 seconden voorsprong op Martínez. Roglic staat nu achtste op meer dan een minuut achterstand. De Nederlanders spelen geen rol van betekenis in de etappekoers. Morgen is de laatste rit van de Ronde van het Baskenland. In deze loodzware etappe staat de renners wederom het nodige klimwerk te wachten.

Volledig scherm Jonas Vingegaard en Aleksandr Vlasov. © AP