Spektakel in slotkilometers Tirreno-Adriatico: Roglic slaat toe na val Van Aert, Van der Poel vroeg gelost

Primoz Roglic heeft de vierde etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. In de 190 kilometer lange rit van Greccio naar Tortoreto, met een lastige finale met vier keer dezelfde korte beklimming, was hij de snelste van de groep met favorieten.

Jumbo-Visma bepaalde lange tijd het tempo in het peloton, maar in aanloop naar de slotklim ging het mis. Favoriet Wout van Aert en Tom Pidcock sloegen samen tegen de grond. De Belg en de Brit konden wel weer verder. Mathieu van der Poel werd heuvelop gelost.

Roglic bleek uiteindelijk te sterk voor Julian Alaphilippe en Adam Yates. Wilco Kelderman was vandaag met een vierde plaats de beste Nederlander. Lennard Kämna is de nieuwe leider in het algemeen klassement, voor Roglic. Kelderman is de nummer vijf.

Roglic maakt in Tirreno zijn rentree in het peloton na zijn zware val in de Ronde van Spanje van vorig jaar. De Sloveen blijkt al meteen dik in orde, al was vooraf besproken dat Van Aert de man zou zijn die het moest afmaken. ,,We gingen voor een resultaat vandaag, maar ik was niet de aangewezen man. Dat was Wout, maar hij had wat pech.”

Van Aert gebruikt de Tirreno vooral om zich in vorm te rijden voor de eendagskoersen die volgen, maar had de rit van vandaag wel omcirkeld in zijn agenda. ,,We waren aan het vechten voor de posities”, vertelde de Belg nadat hij gefinisht was. ,,Ik zag een gat en dook erin, maar Pidcock raakte mij van achteren. Het is een incident dat kan gebeuren. Ik heb niet veel pijn, maar ik heb wel flinke schaafwonden. Ik hoop dat het verder oké is. Over mijn benen kan ik wel tevreden zijn, al moest het zwaarste nog komen. Dat Primoz wint, is natuurlijk een grote pleister op de wond.”

Het parkoers leek ook geschikt voor Van der Poel, maar net als vorig weekend in Strade Bianche kwam de Nederlander er niet aan te pas. ,,De benen waren niet goed genoeg. Maar ik ben hier om op te bouwen”, aldus de renner van Alpecin–Deceuninck bij Eurosport. Van der Poel wil later dit voorjaar pieken tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Bekijk hieronder de beelden van de val van Wout van Aert

Vrijdag volgt een zware bergrit. De Tirreno eindigt zondag.

Bekijk hieronder de uitslag van de etappe en de stand in het klassement

Volledig scherm Wout van Aert steekt ondanks zijn verwondingen zijn duim op. © BELGA

