Sunweb komt met nieuwe kampioenstruien

Olivier botst op paaltje in Melbourne, Bennett sprint naar zege

25 januari Wielrenner Daan Olivier heeft een breukje opgelopen in zijn rechterknie. De 25-jarige renner van LottoNL-Jumbo crashte vandaag al na 2 kilometer in Towards Zero Race Melbourne op het Formule 1-circuit in de Australische stad, waar over twee maanden Max Verstappen en de coureurs overheen racen.