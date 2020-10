Sunweb met Benoot en Kragh Andersen naar Vlaanderen

Ook Sun­web-ren­ner Matthews test positief, maar ploeg van Kelderman blijft in Giro

11:20 Michael Matthews is de wielrenner van Team Sunweb die op de rustdag van de Ronde van Italië positief is getest op het coronavirus. De 30-jarige Australiër is in verplichte quarantaine gegaan en mag niet meer van start gaan in de Giro.