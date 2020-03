Sunweb past trainingen aan: ‘Tour als start wielerseizoen’

Door Daniël Dwarswaard Uiteraard benadrukt ook Iwan Spekenbrink dat in deze tijden de volksgezondheid voor iedereen voorop staat. Dat een ieder zijn steentje moet bijdragen om het coronavirus in toom te houden. Maar natuurlijk buigt men in de wielerwereld zich ook over de vragen: hoe nu verder en wanneer wordt er weer gekoerst? Spekenbrink: ,,Voor de duidelijkheid: ik ben geen kenner op het gebied van virussen. Maar vooralsnog horen wij van de deskundigen dat het rijden van Tour de France (van 27 juni tot en met 19 juli) een realistisch scenario is. Misschien wat eerder. We zijn nu allerlei scenario’s op een rij aan het zetten. En passen de trainingsschema’s van onze renners daarop aan. Nu in topvorm zijn, heeft natuurlijk geen enkele zin. Daarom gaat het gas er nu af en dan weer pieken naar de zomer. Op een dusdanige manier dat de vorm ook in het najaar er nog kan zijn. Topsporter zijn betekent: doelen formuleren en je beter voorbereiden dan de concurrentie.’'

Eerste doel

Maar juist dat eerste is in deze onzekere tijden zo moeilijk. Want wanneer is het eerste doel? Spekenbrink is ook voorzitter van de AIGCP, de belangenbehartiger van de wielerploegen. Moet er niet worden gezegd: we zetten tot aan de Tour een streep door alle koersen? ,,Natuurlijk willen wij niet de situatie dat we steeds per koers moeten bekijken of er gereden kan worden. Zo van: Waalse Pijl? Luik? Frankfurt? De eerste stap is nu gezet dat we tot 3 april sowieso niet rijden. Verder zijn we nu druk met organisatoren en overheden bezig over het vervolg. Maar dat is niet even een kwestie van een persberichtje sturen. Het is complexe materie waar we alles goed op een rijtje moeten hebben. Daar gebruiken we de komende week en weken voor.’’



Maar Spekenbrink gaat er dus niet vanuit dat er in april en mei nog gekoerst wordt. ,,De Tour als een soort start van het wielerseizoen, het klinkt inderdaad vreemd. Maar het is de realiteit. En ook daarvoor geldt: alles is afhankelijk hoe deze gezondheidscrisis zich de komende periode zal ontwikkelen.’'