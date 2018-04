Sunweb verlengt contract met ploeg Dumoulin voor onbepaalde tijd

Teambaas Iwan Spekenbrink is trots op de verlenging: ,,We blijven onze toekomst vormgeven met het nieuwe contract en dat is een groot compliment voor het team, waar ik buitengewoon trots op ben. Vanaf 2008 is het onze droom om het team te laten uitgroeien tot een revolutionair en duurzame wielerploeg. Door het nieuwe contract kunnen we ons concentreren op het opzetten van nieuwe innovatieve projecten die we in de komende jaren en daarna lanceren, waarbij we nieuwe normen willen stellen op het gebied van biomechanica, aerodynamica en apparatuur.''