Superieure Iserbyt geeft eindzege in wereldbeker extra glans

De Belgische veldrijder Eli Iserbyt heeft zijn eindzege in de wereldbeker extra glans gegeven met de winst in het Franse Flamanville. In de veertiende en voorlaatste cross uit de reeks boekte de renner van Pauwels Sauzen - Bingoal zijn vijfde wereldbekerzege van het seizoen.

Enkele toppers, zoals de Nederlander Lars van der Haar en de Brit Tom Pidcock, hadden de wedstrijd in Normandië overgeslagen. Zij richten zich op de WK die over twee weken in het Amerikaanse Fayetteville worden gehouden.

Iserbyt, die al zeker was van de eindzege in de wereldbeker, werd op een kleine minuut gevolgd door zijn landgenoot Toon Aerts. Michael Vanthourenhout zorgde voor een compleet Belgisch podium. Corné van Kessel was op de zevende plaats de beste Nederlander. Volgende week is in Hoogerheide de laatste wereldbekercross van het seizoen.

Iserbyt was blij dat talrijke toeschouwers het parcours in Flamanville omzoomden. De afgelopen weken was dat in Nederland en België vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan. ,,Het gaf me vleugels en je ziet dat de cross hier ook echt leeft”, vertelde hij na een wedstrijd die nog niet halverwege was toen hij alleen op avontuur ging. ,,Het was ook een parcours dat me op het lijf geschreven is.”



De Belg putte er vertrouwen uit voor de wereldtitelstrijd, die open ligt nu titelverdediger Mathieu van der Poel en diens rivaal Wout van Aert er niet bij zijn. Iserbyt werd vorig seizoen Europees kampioen, maar stond bij een WK nog nooit op het podium.

Bij de vrouwen won Fem van Empel de wereldbeker veldrijden in Flamanville. Lees hier meer.