Sweeck profiteert van afwezigheid favorieten in Essen

Maud Kaptheijns breekt de ban in Essen: ‘Ik voel me 100 kilo lichter’

15:41 De opluchting was af te lezen op het gezicht van Maud Kaptheijns uit Westerhoven nadat ze in Essen de Brico Cross had gewonnen. ,,Ik voel me 100 kilo lichter", zei de vrouw die meer dan een jaar had moeten wachten op een volgende zege. ,,Soms is crossen dan mentaal zwaarder dan fysiek.”