Taco van der Hoorn wint derde etappe in Benelux Tour

Van der Hoorn won eerder dit jaar de derde etappe in de Giro d’Italia. Nu was hij de snelste in Hoogerheide. Daar bleef hij Mathias Norsgaard en Luke Durbridge voor. Zij maakten ook deel uit van de kopgroep die uit handen wist te blijven van het peloton. Samuele Battistella en Thimo Willems, de anderen uit de kopgroep, werden vier en vijf.



Achter het kopgroepje kwamen Peter Sagan, Phil Bauhaus, Danny van Poppel, Caleb Ewan en Mads Pedersen net tekort om de kopgroep in te halen en de rit, met start in het Belgische Essen, na ruim 168 kilometer te winnen.