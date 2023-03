Tadej Pogacar houdt huis in eerste bergetappe Parijs-Nice, Vingegaard verliest veel tijd

Tadej Pogacar heeft in de eerste etappe met aankomst bergop de macht gegrepen in Parijs-Nice. De tweevoudig Tourwinnaar gaf op La Loge des Gardes, de ruim 6 kilometer lange slotklim, al zijn concurrenten het nakijken en kwam solo over de streep. De Sloveen slaat een dubbelslag, want hij pakt ook de leiderstrui.