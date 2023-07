Tadej Pogacar over mentale oorlogsvoering met Jonas Vingegaard: ‘Hij ziet er niet nerveus uit’

Voor Tadej Pogacar is de tijdrit van dinsdag een kans om de gele trui van Jonas Vingegaard over te nemen. De Sloveen zou hebben getekend voor een achterstand van tien seconden na twee weken. ,,De mentale oorlogsvoering valt wel mee. De benen zullen de uitkomst bepalen.’’

Het is de traditionele persconferentie die Pogacar geeft op de rustdagen. Online in een zoomgesprek met tientallen journalisten. Eerst een kwartiertje in het Engels, daarna net zo lang in het Sloveens. Ontspannen zoals vrijwel altijd, uitkijkend naar wat er nog komen gaat.

Natuurlijk verkende hij ook het parkoers van de tijdrit. Net als rit 17 een dag later, een monsterlijke bergetappe met de finish net over de top van de Col de la Loze, het dak van de Tour de France. ,,De rit van zaterdag door de Vogezen heb ik niet verkend, maar ik ken de omgeving en de wegen daar. Het gaat nog heel interessant worden.’’

Goede benen

Heel stiekem kwam Pogacar de afgelopen week wat dichter bij Vingegaard. Nu is het gat nog maar tien seconden. ,,Daar had ik vooraf wel voor getekend’’, zegt hij. Pogacar liep tijdens Luik-Bastenaken-Luik een breukje in zijn pols op. ,,Het is nog steeds niet comfortabel, maar de benen voelen goed. Na de Tour gaan we kijken hoe het met de pols gaat. Dan zal ik rust nemen.’’

Dat de Tour ook een mentaal spel wordt, valt volgens Pogacar wel mee. ,,Jonas ziet er niet nerveus uit als ik zo naar hem kijk in het peloton. Hij is erg sterk dit jaar. Met de mentale oorlogsvoering zal het wel meevallen. Hij heeft zijn gedachten, ik heb de mijne. Het gaat om de benen, die bepalen wie gaat winnen. Onder druk staan is onderdeel van onze sport. Dat hoort erbij en dat is ook mooi. Ik geniet van het gevecht met Jonas. Voor het derde jaar op rij. Ik respecteer deze strijd. We pushen elkaar en daar worden we allebei beter van.’’

