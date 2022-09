Tadej Pogacar verslaat Wout van Aert in sprint GP Montréal

De weg naar het WK is voor Mathieu van der Poel begonnen: ‘Ik kon weer afzien, dat is goed’

Over precies een maand moet Mathieu van der Poel in topvorm aan de start staan van het WK wielrennen in Australië. Hij maakte in de bescheiden Druivenkoers in Vlaanderen zijn rentree na de teleurstellende Tour. ,,Mentaal was het daarna zwaar.’’

24 augustus