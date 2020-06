Talent Leemreize onttroont Gilbert als koning van La Redoute: ‘Weet niet of hij het erbij laat zitten’

Philippe Gilbert reed afgelopen week in recordtijd La Redoute op en daagde iedereen uit een poging te doen hem te verslaan. Een dag later kroonde Gijs Leemreize (20) van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma zich al tot de nieuwe koning van La Redoute. ,,Ik weet niet of Gilbert het erbij laat zitten.”

Door Daan Hakkenberg

Gijs Leemreize wil het toch maar even gezegd hebben: hij was al van plan een recordpoging te wagen op La Redoute. Afgelopen vrijdag was hij met drie fietsvrienden in de auto op weg naar de Ardennen voor een kort trainingskamp, toen over de telefoon het nieuws doorkwam dat Philippe Gilbert de vorige dag het record op de roemruchte Ardennen-klim had aangescherpt tot 4 minuten en 25 seconden. Leemreize: ,,Toen dacht ik: dan moet ik maar voor plek twee gaan, want die tijd van Gilbert is wel heel scherp. Hij woont er in buurt en het is echt een klim voor Gilbert. Hij is een echte puncher, goed op zo’n kort en steil klimmetje.’’

Gilbert versus Leemreize: verschil moet er wezen. Aywaille, het dorp aan de voet van La Redoute is het geboortedorp van de 37-jarige Gilbert. De Belg is veelwinnaar van beroep. Voormalig wereldkampioen, klassiekerkoning met een ongekend palmares. Onder meer de Amstel Gold race (4x), Ronde van Vlaanderen, Parijs - Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije (2x). Gilbert jaagt op een historische zege in Milaan - San Remo waarmee hij de vierde renner zou zijn die alle vijf de monumentale klassiekers heeft gewonnen.

En Gijs Leemreize is 20 jaar, komt uit Ruurlo in de Achterhoek en fiets voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Een talentvol klimmer. Hoogtepunten uit zijn prille carrière: vorig jaar won hij de bolletjestrui in de Poolse etappewedstrijd Carpathian Couriers Race én dit jaar mocht hij mee met de profploeg van Jumbo-Visma naar de Tour de Provence. Een week lang op pad met renners als Robert Gesink, Maarten Wynants en Sepp Kuss. ,,Een onverwachts avontuur, want ik werd een week van te voren gebeld dat ze een plekje over hadden. We reden de Mont Ventoux op en dat ging best goed. Achteraf gezien was het de enige koers die ik dit jaar heb gereden. Heel mooi dat ik die kans heb gekregen.’’

Terug naar afgelopen vrijdag. Vanuit het huisje dat Leemreize en zijn fietsvrienden hadden gehuurd fietsen ze 50 kilometer zuidwaarts richting Aywaille. Het jagen op records, ook wel kommetjes genoemd (afgeleid van King of the Mountains) is door de GPS-app Strava bijna een sport op zich geworden. Zijn trainer had nog geadviseerd de recordpoging een paar dagen later te doen, maar Leemreize wilde zo fris mogelijk zijn en besluit diezelfde dag nog de aanval op te zetten. Een van de vrienden probeert het wiel van Leemreize te houden. ,,Maar zodra de weg af draaide bij de snelweg en het steile stuk begon, hoorde ik hem terugschakelen en wist ik dat ik alleen was. Toen ik boven kwam dacht ik dat ik net niet hard genoeg was gegaan, maar ik wist ook niet precies van waar tot waar het segment liep. Ik dacht dat ik vijf seconden te traag zou zijn. Toen ik terug bij het huisje de route uploadde, zag ik dat ik de snelste was.’’

Leemreize noemt La Redoute ‘een klimmetje’, maar voor sommige renners is het een regelrechte nachtmerrie. De weg loopt op sommige plekken omhoog met een stijgingspercentages tot boven de 20 procent en daarmee is La Redoute de scherprechter in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. Afgelopen vrijdag was de derde keer dat Leemreize er omhoog reed, drie seconden sneller dan Gilbert. ,,Nu ik de snelste tijd heb, is het in mijn herinnering een heerlijk klimmetje. Maar ik kan met voorstellen als je net voor top stil valt er weinig leuks aan is. Ik vind het de mooiste klim van de Benelux. Als ik dan een KOM mag kiezen, doe dan maar op La Redoute.’’

Leemreize is de nieuwe koning van La Redoute, recordhouder met een tijd van 4 minuten en 22 seconden. Niet alleen sneller dan Gilbert, maar ook eerder boven dan bijvoorbeeld Romain Bardet en Niki Terpstra die in de top 10 staan. Leemreize kreeg de complimenten van Gesink en zijn ploeggenoten van de opleidingsploeg waren in een jubelstemming dat hij Gilbert had geklopt. ,,Al weet ik niet hoe lang het record blijft staan. Ik zag dat Gilbert nog in België aan het trainen is. Dus het kan zomaar zijn dat hij nog een poging doet, want ik weet niet of Gilbert het erbij laat zitten.’’