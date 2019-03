Talent Van den Berg mag debuteren in Milaan-Sanremo

Nokere - Koerse Of hij nou wil of niet, Van der Poel is topfavo­riet

20 maart Nog geen wedstrijd op Belgische bodem reed hij dit jaar. Het parkoers van Nokere - Koerse kent hij alleen van horen zeggen. En er staat een handvol sprinters aan de start die bij de profs al meer gewonnen hebben dan hij. Maar of hij nou wil of niet, Mathieu van der Poel (24) is in Nokere Koerse topfavoriet.