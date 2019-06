Talent Wiebes troeft grote namen af op NK: 'Af en toe moet je gokken’

Een gevaarlijke kopgroep werd op 11 kilometer van de streep bijgehaald. Het peloton kwam niet terug bij de kopgroep, maar sterke rijdsters als Annemiek van Vleuten en de favoriete voor de sprint, Wiebes, maakten wel de aansluiting. In de slotkilometers volgde de aanvallen elkaar in hoog tempo op, onder anderen wereldkampioene Anna van der Breggen waagde een poging. Lucinda Brand plaatste haar aanval op 5 kilometer van de streep en profiteerde van de afwachtende houding van de concurrenten. Maar door tegenaanvallen van Van Vleuten en Ellen van Dijk werd Brand met zicht op de finish bijgehaald. In de sprint bleek Wiebes oppermachtig.

,,Super. De meiden hebben zo veel werk voor mij gedaan, dat ik het wel moest afmaken”, zei Wiebes bij de NOS. ,,We wilden het gat naar de kopgroep zo laat mogelijk dichtrijden, maar het ging ook moeilijk omdat er een enkele ‘brommers’ meezaten in de vlucht. Af en toe moet je ook een beetje gokken en hopen dat anderen het dicht rijden.”



De snelle Wiebes was vooraf al tot favoriete bestempeld op het parkoers dat volgens sommige rensters niet selectief genoeg was. ,,In de finale wist ik dat de kans groot was dat ik de sprint kon winnen, maar ik wist ook dat ik kapot was.” Ze was in de sprint echter veel sneller dan Pieters en Vos.