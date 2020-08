Talentvolle Vlasov blijft Porte op flanken van Mont Ventoux voor

Alle ogen waren gericht op Nairo Quintana. De Colombiaan van Arkéa-Samsic maakte in het voorseizoen nog indruk op de Mont Ventoux door in de Ronde van de Provence met grote voorsprong de derde etappe te winnen. Die rit finishte net als de wedstrijd van vandaag niet op de top van de berg, maar in het lager gelegen Chalet Reynard.



In de laatste vijf kilometer brak de koers helemaal open. Vlasov, die in La Route d’Occitanie al een sterke indruk maakte en als derde eindigde in het algemeen klassement, versnelde uit het peloton en maakte jacht op de eenzame leider Guillaume Martin. Binnen enkele ogenblikken had hij Martin al te pakken, maar kon ook achtervolger Richie Porte de aansluiting maken. De kopman van Trek-Segafredo was even daarvoor weggereden van Quintana.