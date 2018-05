Team Sunweb: mogelijk breuk met Giant

Door Thijs Zonneveld en Daan Hakkenberg De kans is groot dat Team Sunweb binnenkort een nieuwe co-sponsor presenteert. De gesprekken met accountantskantoor KPMG om co-sponsor te worden zijn in vergevorderd stadium. Daarnaast wordt er nadrukkelijk gekeken naar de opties om te breken met materiaalleverancier Giant. De partijen hebben nog een verbintenis tot 2020, maar dat contract zou kunnen worden ontbonden, zo bevestigt Spekenbrink. Van beide kanten komen geluiden dat de samenwerking niet optimaal is. Sunweb zou qua innovatie van het materiaal meer van Giant verlangen dan dat Giant wil bieden.

Garant

Dat er wordt gesproken over de ontbinding van het contract is opvallend. Vier jaar terug sprong Giant – noodgedwongen – in het gat toen er de nieuwe hoofdsponsor van de ploeg op het laatste moment afhaakte. Het Taiwanese merk stond toen garant voor enkele miljoenen en zorgde ervoor dat de ploeg kon blijven bestaan. In de jaren die volgden groeide de ploeg elk jaar, zowel op financieel als op sportief vlak. Toen er grotere, meer betalende, hoofdsponsoren werden gevonden deed Giant een stapje terug naar materiaalsponsor.



Bij de start van de Giro d’Italia gaf Tom Davies, de marketingmanager van Giant, nog aan dat hij het contract met Sunweb wilde verlengen. Maar nu, anderhalve week later, lijken de verhoudingen anders te liggen. Davies was vandaag onbereikbaar voor commentaar.



Voor Sunweb liggen er meerdere opties om Giant te vervangen als materiaalleverancier. Een daarvan is het Canadese merk Cervélo.