‘Team uit Tour verwijderd bij twee coronagevallen in de ploeg’

Russisch talent Vlasov volgt Roglic op als winnaar van Ronde van Emilia

18 augustus Aleksandr Vlasov heeft de Ronde van Emilia gewonnen. De 24-jarige Rus van Astana achterhaalde João Almeida (Deceuninck–Quick-Step) in de zware slotkilometer en kwam solo over de finish in San Luca. Acht seconden achter Vlasov kwam Almeida over de meet. Diego Ulissi werd derde op achttien tellen.