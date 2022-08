Teamspeler Robert Gesink heeft nu ook zijn eigen rode trui: ‘Ik ben heel dankbaar’

Steensel maakt zich op voor wielerspek­ta­kel en strijd om Belisol-Kempenklas­se­ment

Wedstrijdpelotons met de beste amateurs en dames van Nederland strijden maandagmiddag traditiegetrouw tijdens de kermisronde van Steensel. Het evenement in het Kempendorp wordt sinds 1982 georganiseerd en kan voor het eerst in drie jaar weer zonder restricties doorgaan. Een van de organisatoren van het eerste uur is Piet Hakkens en hij meldt dat sprake is van een sterk startveld.

14 augustus