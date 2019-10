Teamsprinters als snelsten naar finale bij EK

Wild onttroond als Europees kampioene scratch

20:02 Kirsten Wild is bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn onttroond als kampioene op het onderdeel scratch. De titelverdedigster eindigde op dit niet-olympische nummer als zevende. Ze had na veertig ronden op de piste niet de macht in de benen voor een eindsprint.