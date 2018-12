Teamsprinters opnieuw oppermachtig

In de eerste ronde hadden Van den Berg, Lavreysen en Jeffrey Hoogland het Franse team in veruit de snelste tijd (42,758) verslagen. Omdat Büchli in de kwalificaties net iets sneller was geweest dan Hoogland, mocht hij de finale rijden. Nederland werd op de teamsprint dit jaar zowel wereld- als Europees kampioen. Het brons op de olympische piste van Londen was voor Duitsland dat Polen achter zich hield.



Bij de vrouwen pakte Nederland de eerste medaille op de teamsprint in deze wereldbekercyclus. Daarvoor verantwoordelijk waren Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx, die in de strijd om het brons te sterk waren voor Frankrijk: 33,145 tegen 33,494. Het goud ging naar China dat Duitsland versloeg. In de eerste ronde schakelden Lamberink en Braspennincx Rusland uit, was hun tijd was net iets beter (33,043) maar niet genoeg voor een finaleplaats.