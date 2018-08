Terpstra blijft Poels voor en wint Mijl van Mares

Niki Terpstra was zaterdagavond de sterkste in de 57ste Mijl van Mares. Hij kan zijn naam toevoegen aan de al rijkelijk gevulde erelijst in Maarheeze met namen als Joop Zoetemelk, Gerrie Knetemann, Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin. De Noord-Hollander bleef Wout Poels en Sjoerd van Ginneken voor.

De renner van Quick-Step had zijn eindzege te danken aan zijn eindsprint in de puntenkoers. Terpstra won het tweede onderdeel door in de eindsprint onder andere Wout Poels te kloppen, daardoor passeerde hij de Limburger die eerder op de avond de afvalkoers had gewonnen. De Sky-renner was uit het peloton gedemarreerd en liet zich niet meer achterhalen door Terpstra.

André Kraaijvanger, bestuurslid van de Mijl van Mares, had genoten van een mooie en levendige koers. ,,De renners boden het publiek een aantrekkelijke wedstrijd. We mogen tevreden zijn. In de middag waren er wel minder bezoekers, maar dat had te maken met het weer. De wedstrijden waren goed bezet en leuk om te zien. Smetje was de valpartij in de Grote Prijs van Cranendonck. In de laatste ronde zat het nog bij elkaar en werd er vol voor de winst gegaan. Gelukkig was er geen persoonlijk letsel."

Applaus