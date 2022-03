Terwijl Dylan Groenewegen boos de bus in stapt, groeit Fabio Jakobsen uit tot vedette

Parijs-Nice Fabio Jakobsen is Wout van Aert in sprint de baas na heerlijke waaieretap­pe

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe in Parijs-Nice gewonnen. In een spectaculaire waaieretappe was de renner van Quick Step-Alpha Vinyl in een sprint de snelste. Wout van Aert werd in een rechtstreeks duel verslagen.

7 maart