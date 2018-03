Teunissen kan klassieker-doorbraak niet verzilveren

Door Pim Bijl



Met een dubbel gevoel zal Mike Teunissen terugblikken op Dwars door Vlaanderen. Op een onbewaakt moment zag hij Quick Step-renner Yves Lampaert wegspringen in de laatste kilometer. Achter de Belg bleek Teunissen veruit de snelste in de sprint van de kopgroep. Sep Vanmarcke werd derde.



Toch is de tweede plaats in het pokerspel zijn klassieker-doorbraak. De 25-jarige Limburger presteerde begin deze maand al sterk in Parijs-Nice, waar hij liefst viermaal in de top 8 reed. Na zijn winst in van Parijs-Roubaix in 2014 bij de beloften is er nu ook bij de profs een topresultaat in een kasseienklassieker voor de Sunweb-renner.