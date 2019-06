Thomas klimt weer op de fiets in voorbereiding op de Tour

De laatste winnaar van de Ronde van Frankrijk is zo goed als hersteld van de gevolgen van een valpartij dinsdag in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland.



Thomas liep bij de val een snijwond boven zijn rechteroog op en enkele schaafwonden op zijn schouder. Hij verwacht op 6 juli op tijd fit te zijn voor de start van de Ronde van Frankrijk in Brussel.



Thomas is samen met de Colombiaan Egan Bernal de beoogd kopman van Team Ineos in de Tour. Zij moeten hun ploeg aan succes helpen nu Chris Froome minimaal een half jaar is uitgeschakeld. De viervoudig winnaar van de Tour kwam zwaar ten val tijdens Critérium du Dauphiné.