Thomas verlaat Ronde van Zwitserland na val, Viviani wint etappe

Het is onbekend hoe ernstig de blessure van de Tour-winnaar van afgelopen jaar is. Thomas kreeg op straat snel medische behandeling. Hij leek last van zijn schouder te hebben en zag er verder gehavend uit. Hij was goed aanspreekbaar voor de begeleiders van zijn team en besloot na de eerste hulp niet meer op zijn fiets te stappen. Volgens zijn ploeg zal hij naar een ziekenhuis worden gebracht voor nader onderzoek.



Een week geleden verloor Team Ineos al kopman Chris Froome nadat hij zeer hard crashte in een afdaling. Froome was de beoogde kopman voor de Tour de France samen met Geraint Thomas. Froome, vorig jaar de nummer drie in de Ronde, brak zijn dijbeen, heup, enkele ribben en een nekwervel. Door de absentie van Froome is Thomas met de Colombiaan Egan Bernal in principe de kopman van Team Ineos in de Ronde van Frankrijk, die op 6 juli in Brussel van start gaat. ‘’Geraint was bij bewustzijn en sprak met teamleden na zijn crash’’, liet zijn ploeg weten op Twitter.



De nummer twee van afgelopen jaar, Tom Dumoulin, is ook hoogst onzeker voor de Tour de France. De Limburger zou gisteren op hoogtestage in Frankrijk gaan, maar besloot terug te keren om thuis te herstellen van zijn knieoperatie.