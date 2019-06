Thomas: We zullen zorgen dat ik klaar ben voor de Tour

In het persbericht legt Thomas zelf uit wat er gebeurde. ,,Er zat ineens een drempel in de weg die vanuit het niets verscheen. Een renner van Astana raakte de drempel en crashte. Ik kon nergens heen. Ik landde op mijn schouder en gezicht en er was wat bloed. Je moet altijd voorzichtig zijn met hoofdblessures en de dokters hebben dan ook de goede beslissing genomen door me uit de race te halen.”



De Tour de France lijkt niet in gevaar te komen voor de winnaar van vorig jaar. ,,Het is frustrerend en een kleine stap terug op mijn voorbereidingen voor de Tour, maar er is genoeg tijd voordat we binnen een paar weken gaan starten in Brussel. Ik ben ervan overtuigd dat ik en mijn coach Tim Kerrison ervoor zullen zorgen dat ik klaar ben voor 6 juli.”



De doktoren stellen dat Thomas een harde klap heeft gemaakt, maar gelukkig niet teveel schade heeft overgehouden aan de val: ,,De scans waren goed en hij voelt zich ook goed. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis, maar we moeten hem wel blijven monitoren. Geraint kennende duurt het niet lang voordat hij terug op de fiets zit. We zijn optimistisch dat hij weer snel volop kan fietsen.”