Thymen Arensman eindigt als tweede in Ronde van Polen, Arnaud Démare klopt Olav Kooij in slotrit

Hayter had donderdag in de door Thymen Arensman gewonnen klimtijdrit de leiding genomen in de Poolse etappekoers uit de WorldTour. Arensman klom in de tijdrit naar de tweede plaats in het klassement op 11 seconden van Hayter, maar de slotrit leende zich niet voor een aanval op de gele leiderstrui. Arensman eindigde daardoor als tweede.



De zege in de afsluitende zevende etappe over 177,8 kilometer van Skawina naar Krakau ging naar Arnaud Démare. De Fransman was de sterkste in de massasprint. Démare (Groupama-FDJ) versloeg onder anderen Olav Kooij, de Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma die de eerste etappe had gewonnen en nu als tweede over de finish kwam. Kooij ging de sprint van ver aan, maar Démare reed hem aan de andere kant van de weg hard voorbij.