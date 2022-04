Tim Merlier niet op tijd hersteld, ploeg Mathieu van der Poel zonder topsprinter naar Giro

Merlier moest na Parijs-Roubaix een open wond aan de rechterelleboog operatief laten reinigen. De wond is niet op tijd dichtgegroeid voor de start van de Giro. Merlier moet bovendien nog tot het einde van de week antibiotica nemen.



Alpecin-Fenix mist daardoor een echte sprinter. Merliers landgenoot Jasper Philipsen rijdt komende zomer de Tour de France. Kopman is Mathieu van der Poel, die zich in Spanje voorbereidt op de Giro.



Merlier (29) won in 2021 bij zijn debuut in de Giro meteen de tweede etappe. Later volgde ook ritwinst in de Tour de France.