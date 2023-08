Tim Wellens pakt record met eindzege Renewi Tour, Arvid de Kleijn juicht in slotrit Ronde van Duitsland

De renners legden de vijfde en laatste etappe tijdelijk stil omdat ze zich zorgen maakten over de gevaarlijke aankomst. Een groot aantal coureurs wilde niet rijden over de smalle paden in de laatste vijf kilometer op weg naar de finish in het Belgische Bilzen.

Na overleg met de organisatie stapten de renners na zo’n twintig minuten weer op de fiets. De tijden voor het eindklassement werden vijf kilometer voor de finish opgenomen. Wellens wist op dat moment dat de eindzege binnen was en deed niet mee in de strijd om de dagzege. De Sloveen Matej Mohoric won de slotrit in Bilzen.



De Renewi Tour en voorgangers is een koers door België en Nederland. Bij deze editie, nummer negentien, ging alleen de tijdrit op dag twee door Nederland. Dat was in het Zeeuwse Sluis.



In de Vuelta was ook kritiek op de organisatie, omdat de renners onder gevaarlijke omstandigheden zaterdag de ploegentijdrit moesten rijden. Ook zondag wordt veel regen verwacht. In de Ronde van Spanje worden de tijden voor het klassement ook eerder opgenomen.