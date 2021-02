Timo Roosen vestigt hoop op de Omloop: ‘Alleen nog even hier de fiets testen op de keien’

Pa­ret-Pein­tre wint GP La Marseillai­se na fotofinish

31 januari Aurélien Paret-Peintre heeft de GP La Marseillaise op zijn naam geschreven. De Franse wielrenner van AG2R-Citroën was in de sprint na 171,6 kilometer met start en finish in Marseille de snelste in de sprint. Zijn landgenoten Thomas Boudat en Bryan Coquard werden tweede en derde.